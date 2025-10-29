Mantova-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Mancuso punta virgiliana. Aquile con Cisse-Pandolfi
Con la giornata odierna, si chiuderà quasi definitivamente la 10ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri e, come si evince dai giorni in cui le squadre sono in campo, si gioca in turno infrasettimanale: rinviata a data da destinarsi Juve Stabia-Bari, a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata.
A ogni modo, tre le gare che si giocheranno Mantova-Catanzaro, sfida dove i due allenatori si giocano molto: salvata la panchina nel precedente turno, Aquilani è chiamato a dare continuità, su Possanzini insistenti le voci di un possibile esonero.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Cella, Mullen, Castellini; Paoletti, Artioli; Bragantini, Trimboli, Caprini; Mancuso. All.: Possanzini
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; D’Alessandro, Buglio, Petriccione, Rispoli, Favasuli; Cisse, Pandolfi. All.: Aquilani.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 10ª GIORNATA
Già giocate
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Oggi, mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari
CLASSIFICA (parziale)
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Venezia 13*
Avellino 13
Padova 12*
Empoli 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 6*
Mantova 5*
*una gara in meno