Ascoli, in Coppa Italia vince la Samb. Agostinone: "Sfortunati negli episodi. Ora testa al Ravenna"

Domenica la vittoria sulla Sambenedettese in campionato, oggi, in Coppa Italia Serie C, la sconfitta contro la formazione rossoblù, che ha riscattato il derby di tre giorni fa: l'avventura dell'Ascoli nella competizione parallela alla stagione si ferma quindi ai Sedicesimi di Finale.

Come si legge sui canali ufficiali della società bianconera, a margine del match, a commentare lo stesso, è stato Giuseppe Agostinone, vice di mister Tomei: "La Samb nel primo tempo ha sfruttato le situazioni di transizione, nel secondo tempo abbiamo avuto il predominio del gioco, e chi ha giocato ha fatto molto bene. Negli episodi, soprattutto nel secondo tempo, potevamo essere più fortunati e bravi, avremmo potuto pareggiare: la gara è stata molto dispendiosa, nel primo tempo in due transizioni avversarie ci siamo trovati impreparati, ma va detto che il nostro portiere non ha fatto nessun intervento. A ogni modo, è già tutto archiviato, ci prepariamo per la sfida di domenica, ci aspetta una grande sfida".

Perché i marchigiani affronteranno il Ravenna (gara in programma domenica 2 novembre, con fischio di inizio fissato alle 17.30). Seconda contro terza del Girone B, ma piedi per terra: "L’Ascoli deve puntare a migliorarsi ogni giorno, dopo undici gare stiamo dimostrando che il percorso di crescita è quello giusto”.