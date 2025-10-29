Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ascoli, in Coppa Italia vince la Samb. Agostinone: "Sfortunati negli episodi. Ora testa al Ravenna"

© foto di Stefano Scarpetti
Claudia Marrone
Oggi alle 20:19Serie C
Claudia Marrone

Domenica la vittoria sulla Sambenedettese in campionato, oggi, in Coppa Italia Serie C, la sconfitta contro la formazione rossoblù, che ha riscattato il derby di tre giorni fa: l'avventura dell'Ascoli nella competizione parallela alla stagione si ferma quindi ai Sedicesimi di Finale.

Come si legge sui canali ufficiali della società bianconera, a margine del match, a commentare lo stesso, è stato Giuseppe Agostinone, vice di mister Tomei: "La Samb nel primo tempo ha sfruttato le situazioni di transizione, nel secondo tempo abbiamo avuto il predominio del gioco, e chi ha giocato ha fatto molto bene. Negli episodi, soprattutto nel secondo tempo, potevamo essere più fortunati e bravi, avremmo potuto pareggiare: la gara è stata molto dispendiosa, nel primo tempo in due transizioni avversarie ci siamo trovati impreparati, ma va detto che il nostro portiere non ha fatto nessun intervento. A ogni modo, è già tutto archiviato, ci prepariamo per la sfida di domenica, ci aspetta una grande sfida".

Perché i marchigiani affronteranno il Ravenna (gara in programma domenica 2 novembre, con fischio di inizio fissato alle 17.30). Seconda contro terza del Girone B, ma piedi per terra: "L’Ascoli deve puntare a migliorarsi ogni giorno, dopo undici gare stiamo dimostrando che il percorso di crescita è quello giusto”.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
