Serie A, classifica aggiornata: la Roma vola, la Juventus si rialza. Il Como sente odore di Champions
Le gare delle 18.30 hanno consegnato alla Serie A una Roma nuovamente capolista a pari punti col Napoli, ma pure una reazione di nervi della Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor ed in attesa di Luciano Spalletti. Bene anche il Como, col Verona piegato 3-1 al Sinigaglia.
Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle gare delle 20.45 e delle due sfide di domani:
Napoli 21
Roma 21
Milan 18
Como 16
Inter 15*
Juventus 15
Bologna 14*
Atalanta 13
Udinese 12
Lazio 11*
Cremonese 11*
Torino 11*
Sassuolo 10*
Cagliari 9*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Fiorentina 4*
Pisa 4*
Genoa 3*
* una partita in meno
