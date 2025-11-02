Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"
TUTTO mercato WEB
Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 10^ giornata di Serie A.
Vi giocate il primo posto: sensazioni?
"Bellissime, quelle di un big match. E' molto presto per parlare di classifica, dovremo fare una grande gara e vediamo cosa accadrà".
Già 5 clean sheet: state facendo meglio dell'anno scorso?
"Abbiamo fatto un lavoro difensivo buono da quasi un anno. Tutta la squadra difensivamente è molto solida".
Cosa ruberesti a Maignan?
"Ho già rubato tanto guardandolo in tv: per me è un riferimento".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile