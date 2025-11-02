Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"

Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Vi giocate il primo posto: sensazioni?

"Bellissime, quelle di un big match. E' molto presto per parlare di classifica, dovremo fare una grande gara e vediamo cosa accadrà".

Già 5 clean sheet: state facendo meglio dell'anno scorso?

"Abbiamo fatto un lavoro difensivo buono da quasi un anno. Tutta la squadra difensivamente è molto solida".

Cosa ruberesti a Maignan?

"Ho già rubato tanto guardandolo in tv: per me è un riferimento".