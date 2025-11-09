Live TMW Roma, Svilar: "Siamo solidi, crediamo nel lavoro che stiamo facendo"

La Roma vince in casa contro l'Udinese grazie alle reti di Pellegrini e Celik, salendo in vetta alla classifica in solitaria in attesa del risultato di Inter-Lazio. Dopo il triplice fischio, si è presentato M;ile Svilar nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match nella consueta conferenza post partita. Diretta testuale a cura di TMW .

20.45- Inizia la conferenza stampa.

Oggi 100 presenze con la Roma, emozioni? Cosa è cambiato in difesa?

"Un orgoglio per me, lo sapevo già. Speriamo di farne tante altre e tante altre ancora. L'ho detto, stiamo facendo un grande lavoro in difesa: la difesa inizia dall'attaccante fino al portiere. Difficile creare contro di noi, non ci accontentiamo e andiamo avanti".

Sorpresi della classifica?

"No, in ritiro abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Non bisogna guardare la classifica, è presto e pensiamo gara dopo gara. Non ci dobbiamo accontentare e continuare così: nello spogliatoio crediamo nel lavoro che stiamo facendo, questo è importante. Porterà tante gioie".

Questa è la miglior difesa con cui hai giocato? Ci racconti la parata di Zaniolo?

"Magari la più solida, ma siamo sempre stati così. Non so se la migliore, speriamo lo diventerà. La parata di Zaniolo? L'uno contro uno è un mio forte, l'ho letta bene e mi ha calciato addosso".

20.50 - Termina la conferenza stampa.