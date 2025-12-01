Roma, Gasperini ammette il problema: "Peggio di così negli scontri diretti non possiamo fare"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa post-partita successiva alla sconfitta per 0-1 della sua squadra contro il Napoli di ieri sera, si è anche concentrato sui tanti problemi nei big match della sua squadra, e se ci sia un denominatore comune: "Partite diverse. Peggio così negli scontri diretti non possiamo fare: nel girone di ritorno dobbiamo far più punti negli scontri diretti, speriamo di farli sicuramente con le altre. Il campionato è equilibrato, da queste gare devi imparare e rimanere nella corsa. Poi, qualcuna si allontanerà e tu devi essere bravi rimanere. Non ho fiducia nel mercato di gennaio. Noi dobbiamo alzare il livello, abbiamo girato tutti i giocatori offensivi: abbiamo perso tanto, dobbiamo recuperare bene Dybala e Bailey. Abbiamo fuori Dovbyk. Soulé, Baldanzi, Ferguson e Pellegrini bene questa sera. Speriamo di alzare il livello".

A Gasperini è stato chiesto anche se la Roma sia da Scudetto o meno. Il tecnico giallorosso però si è tirato fuori dal gioco mediatico: "Non partecipo a questa discussione, sono concentrato a far rendere al meglio la squadra: i calciatori stanno dando tutti. Siamo rammaricati perché non abbiamo fatto la gara che volevamo. Ci sono tante squadre lassù, potrebbe aggiungersi anche l'Atalanta... la concorrenza è folta, la nostra strada passa dal lavorare di più".

