Roma, Tiago Pinto: "Vogliamo rinnovare Smalling. Per la cessione di Karsdorp stiamo discutendo"

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato nel pre partita di Milan-Roma ai microfoni di DAZN: “Oggi sarà difficile contro la squadra campione d’Italia. Siamo qui con l’ambizione di poter fare risultato".

State cedendo Karsdorp?

"Oggi non è un giorno per parlare di mercato. Siamo a lavoro con l’entourage del calciatore per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti."

Rischiate di perdere Smalling?

"Oggi è titolare, vedete quanto sia determinante. La voglia di continuare c’è sia da parte nostra che del calciatore".