Un difensore, un terzino e ora il portiere: Pinto e l'Italia, rapporto speciale dopo l'addio

Da quando Tiago Pinto è diventato il nuovo uomo mercato del Bournemourh le cherries hanno cominciato a guardare alla Serie A come a uno dei campionati preferiti da cui attingere calciatori per rinforzare la squadra. Se da un lato il manager portoghese definisce le grandi plusvalenze con i colossi europei (a gennaio Antoine Semenyo al Manchester City per 72 milioni di euro, ndr), dall'altro in entrata spesso e volentieri coglie le occasioni ritenute più giuste guardando al nostro campionato. Una lega economica vista con gli occhi della Premier League, giusta soprattutto per club della middle class inglese.

Quella di oggi è la giornata del portiere greco Christos Mandas. Chiuso alla Lazio da Provedel, l'estremo difensore classe 2001 vola in Inghilterra con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Un paio di milioni subito alla società biancoceleste e poi altri 18 per riscattarlo a fine stagione. La scorsa estate fu il turno del terzino ancora di proprietà del Milan Alex Jimenez: anche in quel caso s'è trattato di un prestito oneroso (2 milioni) più venti per l'eventuale riscatto e altri cinque di bonus. Una operazione che Pinto, a maggior ragione dopo il gol realizzato da Jimenez contro il Liverpool nell'ultimo turno, sembra intenzionato a portare a termine.

Nella stagione precedente il dirigente portoghese ha definito un solo acquisto dalla Serie A, ma s'è trattato senza dubbio di quello più importante. Già, perché Pinto nell'estate 2024 dopo aver portato sei mesi prima Hujsen in prestito alla Roma l'ha acquistato per il Bournemouth per circa 15 milioni di euro. Un innesto decisamente azzeccato: per il rendimento del classe 2005 nella scorsa Premier, soprattutto perché un anno più tardi è stato rivenduto per più del quadruplo al Real Madrid.

In Spagna anche grazie a quella operazione l'hanno definito il nuovo Re Mida del calciomercato. "Non dimenticherò mai il giorno in cui me ne sono andato dalla Roma - ha dichiarato Tiago Pinto in una recente intervista a 'Marca' -. È stato strano. Vuoi andartene, ma dall'altro lato speri che non accada . Avevo bisogno di andarmene perché non avevo una vita. Lavoravo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avevo anche l'obiettivo di lavorare in diversi paesi, di costruire una carriera internazionale". Una carriera che in Inghilterra sembra aver raggiunto la sua definitiva consacrazione soprattutto grazie a una player trading che da un po' di tempo a questa parte ha pochissimi eguali in giro per l'Europa.