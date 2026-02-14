Plusvalenza Milan con la cessione di Jimenez. Ma il vero affare lo farà Tiago Pinto

Nella giornata di giovedì il Bournemouth ha comunicato il riscatto dal Milan del terzino spagnolo Alex Jimenez. Le cherries hanno ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del laterale classe 2005 che ha firmato con la società di Premier League un contratto valido fino a giugno 2031. "Alex è un giovane talento che ha già dimostrato tutta la sua energia e il suo impegno verso la squadra in questi primi mesi. Vanta un pedigree incredibile, essendosi formato in club come Real Madrid e AC Milan. Siamo entusiasti che faccia parte del nostro progetto", ha dichiarato al momento delle firme Tiago Pinto. Dirigente portoghese ex Roma che da più di un anno e mezzo è l'uomo mercato del club di Premier e oggi già pregusta una ricco affare. Una nuova cessione in un futuro più o meno prossimo con contorni simili a quelle recentemente definite con Huijsen o Kerkzez. Con Ouattara, Zabarnyi o Semenyo.

Il Milan questa settimana con la cessione dello spagnolo ha definito una plusvalenza. Acquistato nel luglio 2023 dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto, Jimenez è stato riscattato un anno più tardi per circa cinque milioni di euro. Le merengues però anche dopo la cessione a titolo definitivo del laterale di Leganés hanno mantenuto il 50% sull'eventuale futura rivendita e questo vuol dire che i due club si sono spartiti i 19 milioni di euro - più eventualmente altri cinque di bonus - arrivati dal Bournemouth.

Il Milan insomma con questa operazione segnerà una operazione con segno più a bilancio, ma l'impressione è che il vero affare l'abbia fatto il Bournemouth. Che Jimenez protagonista di una buona prima stagione in Premier League presto o tardi verrà ceduto a una cifra molto più alta rispetto ai soldi oggi spesi dal Bournemouth per acquistare il suo cartellino dal club rossoneri. Salvo imprevisti, lo spagnolo sarà l'ennesima mega-plusvalenza firmata Tiago Pinto.