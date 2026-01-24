Roma, Venturino: "Per prima cosa andrò al Colosseo". E svela cosa gli ha detto De Rossi

Dopo l'ufficialità annunciata nelle scorse ore, sono arrivate anche le prima parole di Lorenzo Venturino da nuovo giocatore della Roma. Questa l'intervista fatta ai microfoni ufficiali del club capitolino: "Per me è un'emozione essere in una piazza così importante e storica. Posso solo imparare e migliorare da questa esperienza"

Quali sono le prime sensazioni nel lasciare Genova, la tua casa?

"E' una situazione nuova ma voglio vivermela al meglio, godendomi questi momenti. Ormai non sono più un ragazzino e questa può essere solo che una bella esperienza".

Che tipo di calciatore sei?

"Sono un giocatore rapido, abile negli spazzi stretti. Le mie caratteristiche migliori sono nel dribbling e nel tiro, invece devo migliorare difensivamente e nell'essere più concreto".

Hai segnato un gol alla Roma nella finale Under 18 e hai esordito proprio con la Roma: era una squadra nel tuo destino…

"Sono una serie di coincidenze ma credo molto in questo".

De Rossi che ti ha detto?

"Mi ha augurato un grosso in bocca al lupo e mi ha detto di vivermi al meglio questa esperienza, che sicuramente mi farà crescere".

Qual è il tuo idolo?

"Il mio idolo è sempre stato Messi, fin da quando sono un bambino".

Che effetto ti fa vivere Roma?

"E' una città diversa rispetto a Genova ma cercherò di adattarmi fin da subito. Non vedo l'ora di viverla. Voglio visitare tanti monumenti: il Colosseo sarà il primo".

Entri in uno spogliatoi con grandi campioni…

"Non posso che imparare in uno spogliatoio di campioni. Cercherò di prendere qualcosa da ognuno di loro. Chi userò da 'collante'? Sicuramente Pisilli, con cui ho giocato in Under 21".

Un messaggio per i tifosi della Roma?

"Non vedo l'ora di incontrarli allo stadio e di poter giocare con questa maglia. Forza Roma".