Roma, sconfitta amara con l'Inter. L'edizione locale del Corriere della Sera: "Traditi dalle punte"
La Roma e Gian Piero Gasperini non riescono ancora una volta a spezzare il tabù Inter. I giallorossi, infatti, non superano i nerazzurri all’Olimpico dal 2016, mentre il tecnico piemontese registra un bilancio negativo nelle ultime cinque sfide: nessun gol segnato e ben 13 subiti.
Anche stavolta è l’Inter a portare a casa la vittoria, sfruttando al meglio la rete messa a segno nel primo tempo da Bonny. Nella ripresa la Roma prova a reagire e si rende pericolosa, con la chance più clamorosa che capita sui piedi di Dovbyk: l’ucraino, però, a porta sguarnita colpisce male di testa e spedisce il pallone sopra la traversa.
Questo pomeriggio, alle ore 18:00, la Lazio attesa alla complessa trasferta sul campo dell’Atalanta. Sarri senza con Zaccagni in dubbio e senza Castellanos potrebbe affidarsi davanti a Noslin e Dia, oltre al solito Cancellieri.
