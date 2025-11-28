Gasperini non si ferma. Il Messaggero in apertura: "Roma con Dybala, vittoria in Euroleague"

Si parla anche della Roma nella prima pagina proposta oggi da Il Messaggero. Il quotidiano della Capitale pone il focus sulla vittoria giallorossa nella quinta giornata di Europa League contro la capolista Midtjylland all'Olimpico con le reti di El Aynaoui e El Shaarawy: "Roma con Dybala, vittoria in Euroleague - scrive il giornale romano a centro pagina -. All'Olimpico battuto il Midtjylland 2-1, ansia per Koné infortunato".

Il centrocampista francese è dovuto uscire dal campo nel primo tempo per una botta alla caglia destra, ma la speranza di Gasperini è di recuperalo per l'appuntamento in campionato: "Aspettiamo, ha preso una brutta contusione - ha detto il tecnico in conferenza stampa. Non sembra grave. Abbiamo perso un'occasione per fare una gara migliore: abbiamo concesso tanto. Per domenica serve recuperare energia e fare un altro tipo di partita".

Domenica sera la Roma se la vedrà con il Napoli: "La gara col Napoli è molto attesa: è giusto così - prosegue Gasp -. Però, per prepararsi bene si deve giocare bene, così da avere consapevolezza. Abbiamo sbloccato il match presto, poi ci siamo rilassati: anche oggi abbiamo preso un gol nel finale. Le partite vanno giocate fino alla fine. Cosa mi preoccupa in vista del Napoli? Le squadre si conoscono. La forza del Napoli è la squadra, ha una rosa importante, è campione d'Italia. Sappiamo che dovremmo fare una gara al meglio delle nostre possibilità: incontriamo una delle squadre più forte d'Italia. A differenza di Inter e Milan, dobbiamo fare meglio in termini di risultati. Ci misuriamo contro una squadra molto forte: vediamo a che punto siamo".