Inter in campo con il Bodo/Glimt per l'impresa: quanto valgono gli ottavi Champions
L’Inter, in campo con il Bodo/Glimt, ma anche la Juventus e l’Atalanta, che domani sera ospiteranno rispettivamente Galatasaray e Borussia Dortmund, inseguono l’impresa in Champions League. Per ragioni sportive, ovviamente, ma anche economiche.
La qualificazione agli ottavi, infatti, garantirebbe un bonus da 11 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9,6 della scorsa stagione. Chi riuscisse nell’impresa, insomma, porterebbe a oltre 82 milioni di euro i guadagni derivanti dalla partecipazione alla massima competizione continentale. Di seguito il dettaglio.
* Partecipazione: 18,62 milioni di euro
* Quota europea: 23,37 milioni
* Quota non europea: 8,65 milioni
* Posizione in classifica: 8,13 milioni di euro
* Risultati: 10,5 milioni di euro
* Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro
* Bonus playoff: 1 milione di euro
* Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro
* TOTALE: 82,27 milioni di euro