Conference League, tutti i risultati: Shakhtar avanti grazie a un autogol di un ex Spezia
Shakhtar e Strasburgo rischiano ma poi trovano il gol che li porta ai quarti di finale. Decisivo per gli ucraini l'autorete di Joao Moutinho, ex Spezia. Festeggia anche l'AZ Alkmaar, travolgente a Praga mentre il Rayo Vallecano subisce una sconfitta indolore contro il Samsunspor. Di seguito il quadro completo del ritorno degli ottavi di finale di Conference League:
AEK Atene - Celje 0-2 (andata 4-0)
13' Iosifov, 42' Pozeg
AEK Larnaca - Crystal Palace 0-1 (andata 0-0)
14' Sarr (C), 63' Saborit (A)
Mainz - Sigma Olomouc 2-0 (andata 0-0)
46' Posch, 82' Sieb
Rakow - Fiorentina 1-2 (andata 1-2)
46' Struski (R), 69' Ndour (F), 90' + 7 Pongracic (F)
Shakhtar - Lech 1-2 (andata 3-1)
13' e 45' + 7 rig. Ishak, 67' aut. Moutinho (S)
Sparta Praga - AZ Alkmaar 0-4 (andata 1-2)
8' Jensen, 58' Jensen, 62' Mijnans, 73' Daal
Strasburgo - Rijeka 1-1 (andata 2-1)
21' Fruk (R), 71' Barco (S)
Rayo Vallecano - Samsunspor 0-1 (andata 3-1)
65' Ndiaye