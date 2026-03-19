Gioca bene, gioca male, Bernardeschi in Nazionale. Dall'Olimpico altra chiamata per Gattuso

Gol all’andata, gol al ritorno. Federico Bernardeschi, a prescindere dal passaggio del turno, ha messo la firma sulla stagione europea del Bologna. Con la Roma, il fantasista ex Juventus, uscito all’Olimpico nei minuti finali dei tempi regolamentari, ha sfornato due prestazioni solide, convincenti, se non da migliore in campo poco ci manca. Anche se la rete di questa sera è arrivata su calcio di rigore, da quelle parti l’ottimo Wesley ha sofferto la verve dell’ex Toronto, ispirante per i compagni con o senza la palla.

È da Nazionale? “Punterei sui campioni d’Europa”, ha detto lui di recente, rispondendo a chi gli chiedeva dell’eventuale convocazione sua o di Domenico Berardi, compagni in azzurro nel trionfo di Euro 2020. Uno scenario non troppo concreto: l’attaccante del Sassuolo non è mai stato nelle idee di Gennaro Gattuso, che nelle prossime ore diramerà i convocati per i playoff. L’infortunio di Zaccagni, però, riapre le porte proprio a Bernardeschi, complici i suoi trascorsi ad altissimo livello.

La prestazione di questa sera, in questo senso, potrebbe aumentare le chance di Berna. I suoi concorrenti sono fondamentalmente due: Daniel Maldini e il compagno di squadra Riccardo Orsolini. Del confronto con il primo, forse, non sarebbe nemmeno il caso di parlare, viste le rispettive carriere e anche le stagioni in corso: alla Lazio, Maldini ha trovato il primo gol in un campionato vissuto ai margini dell’Atalanta. Più acceso il dualismo con Orsonaldo, peraltro in questo caso è il fantasista ascolano ad avere trascorsi migliori di Bernardeschi, dato che è uno dei simboli dell’epopea recente del Bologna. Nelle ultime settimane, però, Bernardeschi ha messo la freccia nelle scelte di Italiano. Non sarebbe strano lo facesse anche in quelle di Gattuso.