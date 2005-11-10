Rudiger segna il gol del 3-4 Real e l'ex Lazio Felipe Caicedo 'sfotte' la Roma sui social

Psicodramma Roma all'Olimpico. Nella seconda giornata della League Phase di Champions League, i giallorossi accarezzano a lungo il sogno di una vittoria prestigiosa contro il Real Madrid, conducendo per 3-1 fino a pochi minuti dal termine. Poi, però, il crollo improvviso: in appena sette minuti, le reti di Espì, Endrick e Rudiger ribaltano completamente il risultato, consegnando ai blancos un clamoroso 3-4. Una rimonta beffarda che lascia l'amaro in bocca ai tifosi capitolini, costretti ad assistere a un finale difficile da digerire dopo una prestazione che sembrava poter regalare una notte indimenticabile.

Dall'altra parte della Capitale, invece, c'è chi festeggia. I tifosi della Lazio non hanno perso l'occasione per punzecchiare i rivali giallorossi sui social, tra meme, battute e sfottò dopo la dolorosa sconfitta. A unirsi al coro ci ha pensato anche Felipe Caicedo, ex centravanti biancoceleste, che ha commentato con ironia il gol decisivo del difensore tedesco, autore della rete che ha completato la rimonta del Real Madrid. "Golllllll hahahah", il messaggio pubblicato dall'ex attaccante su X proprio nel momento in cui Rudiger ha gelato l'Olimpico.

L'ex giocatore della Lazio, protagonista in passato con la maglia biancoceleste, non è nuovo a interventi sui social dedicati al mondo laziale e alle rivalità con la Roma. Anche questa volta, dunque, non si è lasciato sfuggire l'occasione per ironizzare sui giallorossi. Una beffa nella beffa per i romanisti: oltre alla rimonta subita in campo, arriva anche la presa in giro di uno dei volti che i tifosi laziali ricordano con maggiore affetto.