Ruggeri non teme il Cholo Simeone: "Esigente? Beh, io ho avuto Gasperini..."

L'ex difensore dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, ha parlato in una intervista a Marca del suo ambientamento fra i Colchoneros dopo i primi mesi in Spagna.

Il giocatore italiano ha ammesso di aver fatto fatica inizialmente, ma ha spiegato di essere migliorato nel corso delle settimane: "Sono molto contento" - le sue parole - ", soprattutto per le ultime partite, che abbiamo vinto. Sono appena arrivato e ho dovuto adattarmi. Credo di essermi adattato bene a tutto: alla città, al calcio. I miei compagni di squadra mi hanno aiutato molto; (...) Sapevo che sarei arrivato in un grande club. Sono venuto qui per dimostrare cosa so fare e per migliorare. Cerco di migliorare ogni giorno e di aiutare la squadra a raggiungere i risultati che ci aspettiamo".

Significativa la puntualizzazione quando si parla di Diego Simeone: "Se è esigente? Ho giocato con Gasperini, che è anche un allenatore esigente, ma il duro lavoro è l'unica cosa che ti fa crescere. Si tratta di non accontentarsi mai. Posso prendere Gasperini come esempio: mi ha allenato, mi ha costruito, per così dire, e ora sono molto contento di essere qui perché mi rivedo in Simeone, nella sua etica del lavoro. Mi sento a mio agio con questo perché c'è sempre intensità, qualsiasi aspetto su cui stiamo lavorando. Dobbiamo essere totalmente concentrati su tutto".