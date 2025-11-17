Ruggeri titolare dopo i primi mesi complicati all'Atletico Madrid: "Ho dovuto adattarmi"

Matteo Ruggeri racconta a Marca i suoi primi mesi da giocatore dell'Atlético Madrid. Il terzino sinistro nelle ultime tre partite tra campionato e Champions League ha ritrovato la titolarità, dopo le difficoltà iniziali che lo hanno visto in panchina per 4 partite consecutive ne LaLiga:

"Sono molto contento, soprattutto per le ultime partite, che abbiamo vinto. Penso che la squadra stia migliorando e dobbiamo continuare così per raggiungere i nostri obiettivi. Vogliamo tutti continuare ad alzare il nostro livello".

Sulla competizione interna

"Sapevo che sarei arrivato in un grande club. Sono venuto qui per dimostrare cosa so fare e per migliorare. Cerco di migliorare ogni giorno e di aiutare la squadra a raggiungere i risultati che ci aspettiamo".

Sulle difficoltà iniziali

"Sono appena arrivato e ho dovuto adattarmi. Credo di essermi adattato bene a tutto: alla città, al calcio. I miei compagni di squadra mi hanno aiutato molto; mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Giorno dopo giorno, mi sto abituando alla vita dentro e fuori dal campo, con un nuovo stile di calcio. Devo solo mantenere questo livello e continuare a migliorare individualmente e come squadra".

Sugli obiettivi

"Sono venuto qui per lavorare sodo e giocare per un grande club, dove so che il livello è altissimo. Rimango umile e conosco la qualità dei giocatori che mi circondano. Devo solo continuare a lavorare sempre di più per migliorare".