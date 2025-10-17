Torna LaLiga e c'è già un nuovo allenatore. Sabato derby tutto italiano
Torna LaLiga con Oviedo-Espanyol che apre questa sera la 9ª giornata. Gli asturiani si presentano col nuovo allenatore: si tratta di Luis Carrion. 46 anni, nativo di Barcellona, si tratta per lui di un ritorno sulla panchina degli asturiani dopo il periodo intercorso tra settembre 2023 e giugno 2024. Successivamente Carrion ha allenato senza successo il Las Palmas, lasciando dopo 9 partite giocate.
L'Oviedo è la prima squadra de LaLiga ad aver sollevato dall'incarico l'allenatore in questa stagione. Stamane è stato ufficializzato l'esonero di Veljko Paunovic, peraltro pochi minuti prima dell’inizio della sessione di allenamento prevista a El Requexón.
Sabato entrano in scena le big, col Barcellona impegnato nel derby catalano contro il Girona. Sfida tutta italiana tra l'Atlético Madrid di Raspadori e Ruggeri contro l'Osasuna allenato da Alessio Lisci. Domenica poi toccherà al Real Madrid contro il Getafe
9ª GIORNATA
Oviedo - Espanyol (17 ottobre, 21)
Siviglia - Maiorca (18 ottobre, 14)
Barcellona - Girona (18 ottobre, 16.15)
Villarreal - Betis (18 ottobre, 18.30)
Atlético Madrid - Osasuna (18 ottobre, 21)
Elche - Athletic (19 ottobre, 14)
Celta - Real Sociedad (19 ottobre, 18.30)
Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)
Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)
Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 21
2. Barcellona 19
3. Villarreal 16
4. Betis 15
5. Elche 13
6. Athletic Bilbao 13
7. Siviglia 13
8. Atlético Madrid 13
9. Espanyol 12
10. Getafe 11
11. Alaves 11
12. Osasuna 10
13. Levante 8
14. Valencia 8
15. Rayo Vallecano 8
16. Real Oviedo 6
17. Girona 6
18. Celta Vigo 6
19. Real Sociedad 5
20. Maiorca 5
MARCATORI
9 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)
5 reti: Eyong (Levante) e Vinicius (Real Madrid)
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia (24 ottobre, 21)
Girona - Oviedo (25 ottobre, 14)
Espanyol - Elche (25 ottobre, 16.15)
Athletic - Getafe (25 ottobre, 18.30)
Valencia - Villarreal (25 ottobre, 21)
Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)
Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)
Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)
Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
