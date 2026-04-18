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Coppa del Re, le formazioni ufficiali di Atletico-Real Sociedad: Lookman e Musso dal 1'

Coppa del Re, le formazioni ufficiali di Atletico-Real Sociedad: Lookman e Musso dal 1'TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:16Calcio estero
Paolo Lora Lamia

La Coppa del Re edizione 2025/26 arriva all'ultimo atto, con la finale tra Atletico Madrid e Real Sociedad. Diego Simeone, reduce dalla qualificazione alle semifinali di Champions ai danni del Barcellona, schiera l'ex Atalanta Lookman nelle vesti di esterni di centrocampo mentre in avanti punta sul tandem Griezmann-Alvarez. Dall'altra parte, Pellegrino Matarazzo si affida al fiuto del gol di Oyarzabal. Di seguito le formazioni ufficiali:

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone

Real Sociedad (4-2-3-1): Marrero; Aramburu, Jon Martin, Caleta-Car, Sergio Gomez Martin; Turrientes, Soler; Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal. Allenatore: Pellegrino Matarazzo

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