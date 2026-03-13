Udinese, rientri importanti contro la Juve. Il Messaggero Veneto: "I galletti in più"

Verso la sfida contro la Juventus con qualche soluzione in più per Kosta Runjaic. Come sottolinea il Messaggero Veneto, i friulani ritrovano Oumar Solet dopo l’infortunio e il difensore francese può dirsi "ritrovato" in vista della serata da tutto esaurito al Friuli - Bluenergy Stadium. Il centrale si è allenato con il gruppo dopo la lesione all’adduttore rimediata a Bologna e resta ora da capire se potrà garantire continuità per tutta la partita.

Il tecnico dell’Udinese riflette sulle scelte difensive proprio in funzione della sfida contro i bianconeri. L’idea sarebbe quella di riproporre la linea titolare con Solet sul centrosinistra per reggere meglio i duelli individuali, ma nelle prove tattiche sono state valutate anche alternative, con Kingsley Ehizibue provato da centrale e Thomas Kristensen spostato sull’altro lato accanto a Christian Kabasele.

Indicazioni importanti arrivano anche dal centrocampo e dall’attacco. Runjaic ha lavorato con Nicolò Zaniolo e Keinan Davis per aumentarne il minutaggio, mentre Arthur Atta potrebbe tornare titolare da mezzala sinistra nel 3-5-2. In questo scenario rischierebbe il posto Jakub Piotrowski, con la mediana completata da Jesper Karlstrom e gli esterni Kingsley Ehizibue e Hassane Kamara. L’ultima parola, come sempre, spetterà al campo.