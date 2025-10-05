Roma, Cristante: "Contento per gol e primo posto, siamo stati bravi"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma e autore di uno dei due gol che hanno permesso ai giallorossi di vincere contro la Fiorentina, ha parlato così al termine della gara ai microfoni di Dazn: "Siamo stati bravi. Siamo andati sotto, su un campo difficile contro una squadra forte, ma siamo stati intelligenti e appunto bravi a reagire. Sono contento per il ritorno al gol, ma ancora di più per il primo posto. Ora la sosta e poi ripartiamo più forte di prima. Chiudere prima le gare fa parte del nostro processo di crescita, è lo step che di resta da compiere"