Vieira: "Siamo giovani e dobbiamo crescere, proviamo a fare una bella gara"

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Napoli, valevole per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico francese ha spiegato le proprie scelte di formazione, con particolare attenzione alla decisione di schierare dal primo minuto il giovane Ekhator, 18 anni con soli 80 minuti nelle gambe in questa stagione. Vieira ha inoltre delineato la filosofia del nuovo Genoa, una squadra completamente diversa rispetto a quella dello scorso anno, impegnata in un percorso di crescita con tanti giovani talenti da valorizzare.

Veniamo subito alle sue scelte. Qualcosa ha cambiato, un po' per scelta, un po' per qualche acciacco. La scelta forte è quella di Ekhator, 18 anni, 80 minuti fin qui, in un momento nel quale faticate a trovare la via del gol. Perché Ekhator?

"Jeff è un giocatore giovane, deve crescere e credo che oggi ci sia l'opportunità per lui di fare vedere la sua qualità. Dobbiamo capire bene che noi siamo nel processo di far crescere questi giovani. Credo che non siamo il Genoa dell'anno scorso, abbiamo perso tantissima esperienza e siamo nell'aspetto di crescere e di sviluppare questi giovani. L'anno scorso è un'altra cosa, perché stiamo parlando di una squadra che ha vinto il campionato, stiamo parlando di una squadra che ha speso più di 100 milioni sul mercato e noi siamo un'altra squadra. Abbiamo perso l'esperienza, però abbiamo giovani, abbiamo qualità e questi giovani devono crescere. Per crescere ogni tanto dobbiamo sbagliare. È importante per noi essere concentrati sul nostro progetto, il progetto di gioco e così si va avanti. Ho fiducia al mio gruppo e il nostro lavoro oggi è di fare una bella partita di squadra."

Le chiedo per chiudere: è sorpreso e cosa cambia per il suo Genoa con il Napoli che si mette con un modulo diverso?

"Guarda, questa è una squadra con tantissimi giocatori fortissimi, noi siamo un altro progetto, siamo un'altra squadra, però possiamo dare fastidio a loro perché siamo determinati."