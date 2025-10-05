Live TMW Roma, Gasperini: "Contento per la prima rimonta stagionale. Soulé può crescere ancora"

Allo stadio Artemio Franchi, al termine della vittoria per 2-1 della Roma contro la Fiorentina nella sesta giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Ore 17:30 - inizio conferenza stampa

Cosa le è piaciuto di più?

"Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio perché la partita è rimasta aperta ma comunque usciamo da qui con un risultato più che positivo".

Soulé sembra aver aggiunto un ulteriore pezzo.

"Ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso. Giocando con Baldanzi e Dovbyk abbiamo dato più profondità. Soulé sta facendo bene ed è in crescita".

Questa Roma è una squadra vera.

"Sì, la squadra è vera. Nel secondo tempo c’è stata una buona gestione, l’ingresso di Dybala è servito proprio per tenere più il pallone e cercare, anche con Pellegrini, quella qualità necessaria per smorzare il ritmo e mantenere le distanze più giuste. In questo momento Dybala e Pellegrini sono i giocatori che hanno più qualità tecniche e hanno anche prodotto delle buone situazioni. Sono stati abili nel controllare, nel difendere la palla e nel togliere l’iniziativa alla Fiorentina. Altrimenti sarebbe stata continua e pericolosa, perché quando hanno messo tre attaccanti importanti, di statura e presenza come Dzeko, Kean e Piccoli, avremmo corso il rischio di subire a lungo. Invece, con il loro palleggio, siamo riusciti spesso a spezzare l’azione e a togliere continuità all’attacco della Fiorentina, che secondo me sarebbe potuta diventare pericolosa"

Quattro partite e quattro vittorie in trasferta.

"Abbiamo un modo di giocare efficace quando la partita è più aperta, mentre facciamo più fatica con difese più chiuse. Dobbiamo migliorare in questo ma la squadra dimostra di avere una buona personalità. In svantaggio anche oggi non ci siamo disuniti e abbiamo creduto al nostro modo di stare in campo"

In estate si aspettava questo inizio?

"Mi hanno seguito fin da subito dandomi credito fin da subito. Stiamo facendo un percorso tutti insieme e i risultati ci aiutano, anche se possiamo migliorarci sotto il profilo tecnico".

Che ha avuto Ferguson?

"Ferguson ha avuto un problema alla caviglia giovedì e non è ancora al meglio"

Dybala può farlo il falso nueve?

"Spero di no, ma in emergenza sì (ride, ndr). Lui può fare di tutto e oggi c'era bisogno. Con la sua tecnica ha smorzato la continuità di azione della Fiorentina. Quando ha la palla tra i piedi siamo tranquilli che difficilmente venga persa".

L'ha stupita questo inizio di Celik?

"Anche l'anno scorso mi piaceva particolarmente quando l'ho visto. Per me è un giocatore affidabile e molto duttile. Ha capacità di corsa e tecnica, può evolversi ancor di più. Sono quei giocatori che dove li metti stanno. Lui è uno dei nostri punti di forza".

Ore 17:39 - fine conferenza stampa