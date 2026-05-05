Sabatini: "La Fiorentina ha bisogno di Paratici. E terrei Vanoli come allenatore"

Il dirigente sportivo Walter Sabatini è stato intervistato oggi da Radio FirenzeViola per approfondire i principali temi legati alla Fiorentina, il giorno dopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo della Roma: "La Fiorentina devo dare atto, si è tirata fuori da una situazione difficile acquisendo la salvezza in quasi un mese di anticipo. Sono stato bravi i dirigenti a non perdere la testa, hanno protetto l’allenatore, hanno chiamato Fabio Paratici e Firenze ha bisogno di un personaggio così. Si sono tirati fuori e due mesi fa sembrava un miraggio. Io sarei molto fiducioso anche perché questa squadra è stata riallineata, ovviamente da correggere e da integrare però è una squadra che ha fatto crescere alcuni giocatori e quindi non sarei così pessimista anche se la partita di ieri è stata negativa. La Fiorentina è stata competitiva in questi tre mesi e la partita di ieri la metterei tra gli inciampi di questa stagione. Adesso la società ha bisogno di tranquillità per lavorare e diamogli tempo senza perdere tempo in polemiche".

Come dovrebbe muoversi adesso il direttore sportivo?

"C’è un ottimo direttore che starà già lavorando per individuare le integrazioni da fare e questo Paratici e Goretti lo sanno sicuramente. Gli accordi con gli agenti non si fanno a luglio ma ora. Servono 4/5 giocatori forti che possono garantire una stagione omogenea senza crolli".

Che farebbe con l'allenatore? Vanoli merita la conferma?

"Io Vanoli lo terrei perché è caratterizzato dalla passione reale, molto genuina e gli va riconosciuto un merito per aver tirato fuori la squadra dalla retrocessione".

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