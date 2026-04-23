Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"

Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"TUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:11Serie A
Alessio Del Lungo

Dopo le dichiarazioni dell'altro giorno a Sky, Walter Sabatini è tornato a parlare anche a gazzetta.it di quello che sta succedendo alla Roma, prendendo le difese di Frederic Massara: "Lui è il ds, va trattato con rispetto. Gasperini è un ottimo allenatore, però sul piano della comunicazione ha fatto cose pessime. Ha attaccato il ds in maniera inconcepibile e condotto il gruppo in modo personale bocciando giocatori con scelte e parole: non è stato certo un amico dell’azienda Roma. Dispiace che da tutto questo Massara ne esca frantumato sul piano dialettico, non su quello sostanziale".

Ranieri però ha replicato.
"Era esasperato per le uscite del tecnico. Non credo abbia mai vissuto una situazione così torbida, ha ritenuto di dover fare delle puntualizzazioni in ogni caso non offensive. Forse avrebbe potuto aspettare qualche tempo, ma posso capirlo in fondo".

Come faranno i due a lavorare insieme?
"Non lo faranno. Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile. È una questione di rispetto che è stato infranto da tutti e due. Penso che Ranieri non possa accettare questo tipo di convivenza, qualcosa succederà: o Claudio prende una decisione che lo riguarda, come quella di andarsene, o la prenderanno i Friedkin nei confronti dell’uno o dell’altro".

Articoli correlati
Sabatini: "Il rapporto tra Gasperini e Ranieri non può essere sanato. Deve finire"... Sabatini: "Il rapporto tra Gasperini e Ranieri non può essere sanato. Deve finire"
Botta e risposta Ranieri-Gasperini, interviene Sabatini: "Massara è un mio allievo..."... Botta e risposta Ranieri-Gasperini, interviene Sabatini: "Massara è un mio allievo..."
Sabatini: "Manna è bravo, Alisson Santos al Napoli a gennaio è un colpo da applausi"... Sabatini: "Manna è bravo, Alisson Santos al Napoli a gennaio è un colpo da applausi"
Altre notizie Serie A
Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo... Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo Silva
Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda... Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"
Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco.... Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco. La presi male"
La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk
Lazio, senti Zazzaroni: "Motta eroe per caso. Lotito ha nascosto a Sarri il blocco... Lazio, senti Zazzaroni: "Motta eroe per caso. Lotito ha nascosto a Sarri il blocco del mercato"
Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan... Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan a fine ciclo
Milan, Pavlovic vota Allegri: "È molto importante, possiamo migliorare ancora di... Milan, Pavlovic vota Allegri: "È molto importante, possiamo migliorare ancora di più con lui"
Elezioni FIGC, oggi nuovo round di Abete e Malagò con AIC e AIAC: il punto sulle... TMWElezioni FIGC, oggi nuovo round di Abete e Malagò con AIC e AIAC: il punto sulle ipotesi Maldini e Zola
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...
Immagine top news n.2 Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"
Immagine top news n.3 Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
Immagine top news n.4 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca gli arbitri
Immagine top news n.5 Inter a riposo dopo la Coppa Italia. Nel mirino un doblete storico e il recupero di Lautaro
Immagine top news n.6 Goretzka, Bernardo Silva, Alisson e gli altri: si scalda il mercato dei big in Serie A
Immagine top news n.7 La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.2 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Immagine news Serie A n.2 De Canio: "Allenatore manager e recuperare i nostri valori: così cambierei il calcio italiano"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Chivu già meglio di Inzaghi e Conte? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo Silva
Immagine news Serie A n.2 Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"
Immagine news Serie A n.3 Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco. La presi male"
Immagine news Serie A n.4 La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk
Immagine news Serie A n.5 Lazio, senti Zazzaroni: "Motta eroe per caso. Lotito ha nascosto a Sarri il blocco del mercato"
Immagine news Serie A n.6 Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan a fine ciclo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Regini sulla Sampdoria: "Vincere a Cesena per rendere tangibile l'obiettivo playoff"
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia ha il primo match point. E il 'Penzo' diventa arancioneroverde: più di 10mila i presenti
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, brutte notizie dall'infermeria: risentimento al muscolo ileopsoas per Marchizza
Immagine news Serie B n.4 Samp, oggi amichevole con la Primavera: c'è Di Pardo. Differenziato per Coda e Pierini
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Klinsmann è stato operato in Germania: il report medico del club romagnolo
Immagine news Serie B n.6 Marino sulla volata promozione: "Il Frosinone non molla mai come il Monza. Palermo attardato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Immagine news Serie C n.3 Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi
Immagine news Serie C n.4 Sì, l'esonero di Marino fu un errore. Triestina attenzione: per la panchina non puoi più sbagliare
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni di Arrigoni
Immagine news Serie C n.6 Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile sostituzione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.4 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.5 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?