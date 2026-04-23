Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"

Dopo le dichiarazioni dell'altro giorno a Sky, Walter Sabatini è tornato a parlare anche a gazzetta.it di quello che sta succedendo alla Roma, prendendo le difese di Frederic Massara: "Lui è il ds, va trattato con rispetto. Gasperini è un ottimo allenatore, però sul piano della comunicazione ha fatto cose pessime. Ha attaccato il ds in maniera inconcepibile e condotto il gruppo in modo personale bocciando giocatori con scelte e parole: non è stato certo un amico dell’azienda Roma. Dispiace che da tutto questo Massara ne esca frantumato sul piano dialettico, non su quello sostanziale".

Ranieri però ha replicato.

"Era esasperato per le uscite del tecnico. Non credo abbia mai vissuto una situazione così torbida, ha ritenuto di dover fare delle puntualizzazioni in ogni caso non offensive. Forse avrebbe potuto aspettare qualche tempo, ma posso capirlo in fondo".

Come faranno i due a lavorare insieme?

"Non lo faranno. Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile. È una questione di rispetto che è stato infranto da tutti e due. Penso che Ranieri non possa accettare questo tipo di convivenza, qualcosa succederà: o Claudio prende una decisione che lo riguarda, come quella di andarsene, o la prenderanno i Friedkin nei confronti dell’uno o dell’altro".