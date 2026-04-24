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Sabatini: "Bologna meraviglioso, Italiano sbalorditivo. Senza Europa si pensi allo scudetto"

Sabatini: "Bologna meraviglioso, Italiano sbalorditivo. Senza Europa si pensi allo scudetto"TUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:11Serie A
Alessio Del Lungo

"Il Bologna ha fatto una stagione meravigliosa, il lavoro di Vincenzo Italiano è stato sbalorditivo". Intervistato all'edizione locale de La Repubblica, Walter Sabatini ha elogiato quanto fatto dai rossoblù in Europa, spiegando come resterà per sempre nella psiche di giocatori, allenatori e società e servirà per costruire un futuro dove gli emiliani continueranno a sembrare imbattibili, come successo a tratti in questo 2025-2026.

Nessun dubbio su quello che sarà l'organico del prossimo anno, vero e proprio timore dei tifosi: "La squadra la faranno forte, senza Europa vanno spostati gli obiettivi in campionato. Pensare di poter lottare per lo scudetto significa coltivare l'ambizione". Sabatini quindi ha un'alta considerazione del Bologna e di Italiano, ma non ha problemi ad ammettere che le dichiarazioni post-Juventus sono state un errore.

Per il futuro quindi il dirigente confermerebbe l'ex allenatore della Fiorentina, ma allo stesso tempo invita pure il tecnico a restare: ""Il Bologna devi tenertelo stretto. Deve sentirsi orgoglioso anche in un calcio effimero che dopo due vittorie ti fa sentire allenatore pronto per il Real e dopo due ko ti ritiene da mezza classifica".

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