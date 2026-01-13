Sabatini: "Raspadori alla Checco Zalone, voleva il posto fisso... Atalanta scelta stile Sassuolo"
Nel pre-partita di Roma-Torino, gara di Coppa Italia, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato anche della scelta di Raspadori di declinare la proposta della Roma, che lo voleva su espressa richiesta di Gasperini, per sposare la causa della fresca ex del tecnico, l'Atalanta: "Il fatto che Raspadori abbia rifiutato la Roma perché lo prendeva in prestito assomiglia un po' al film di Checco Zalone che voleva il posto fisso. Per un ragazzo come Raspadori andare in prestito con diritto di riscatto era comunque una ottima opportunità. L'Atalanta è un po' una scelta a basso profilo, rispetto alla Roma, un po' stile Sassuolo...", ha detto l'opinionista di Mediaset.
