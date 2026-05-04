Sabato Lazio-Inter, gruppi organizzati biancocelesti e nerazzurri non entreranno all'Olimpico

In vista della partita di sabato prossimo alle 18 contro l'Inter di campionato, il Tifo Organizzato della Lazio ha diramato il seguente comunicato: "Per la partita di campionato che si svolgerà sabato 9 maggio, i gruppi organizzati si raduneranno sulla piazza di Ponte Milvio per organizzare al meglio la finale di coppa Italia e vivere tutti insieme una giornata tra Laziali

Ricordiamo a tutti che questa protesta è volta a sensibilizzare i problemi e le mancanze societarie, non ad allontanare i tifosi dalla Lazio, quindi è forte il bisogno di rafforzare la vicinanza tra il popolo Laziale, la squadra ed il mister,senza venir meno alla dimostrazione di dissenso.

Rimarremo a ponte Milvio, non entreremo, come non lo faranno per soliderietà i gruppi organizzati del tifo dell'Inter, che nonostante abbiano appena vinto il loro 21° scudetto, rimarranno fuori dallo stadio per solidarietà e per appoggio al nostro dissenso. Avanti Lazio! Avanti Laziali! I gruppi del tifo organizzato".