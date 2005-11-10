Salisburgo, il tecnico Rohl: "Vogliamo rendere difficile la vita al Milan. Ha qualità immense"

Domani tocca al Milan tornare a calcare i campi di Europa League, nel tentativo di riscattare la brutta figura casalinga contro il Benfica alla prima apparizione stagionale (0-2). Sulla strada dei rossoneri ci sarà il Salisburgo, che ha intervistato il centrocampista Bartosz Mazurek in vista della sfida.

Le dichiarazioni

"Il Milan è ovviamente un avversario particolare, ma affrontiamo questa partita in casa con grande entusiasmo e fiducia", ha dichiarato ai canali ufficiali del club austriaco. "Sappiamo di dover rimanere concentrati in ogni fase del gioco contro una squadra del genere. Allo stesso tempo, vogliamo mostrare i nostri punti di forza, difenderci con determinazione e giocare con ritmo in fase offensiva".

Parola al mister

Anche Danny Röhl, allenatore del Salisburgo, ha espresso delle considerazioni sul Milan: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio europeo e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile al Milan e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra: dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una partita in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco".