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Prima del Milan, Salisburgo per la prima volta a secco di gol. Rohl: "Sono deluso"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 13:26Calcio estero
11.10.2026 13:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la prima volta in questo inizio di stagione ed a pochi giorni dalla sfida al Milan in Europa League - in programma giovedì alle 18.45 - il Red Bull Salisburgo è rimasto a secco di gol, raccogliendo solo uno 0-0 contro il GAK (Grazer Athletiksport Klub). L'allenatore del Salisburgo, Danny Röhl, a fine partita non ha nascosto la propria delusione ai microfoni di Sky Sport, in Austria.

Queste le parole del tecnico: “Penso che alla fine il punto sia meritato per entrambe le squadre. Il GAK si è guadagnato il punto oggi, per l'impegno che ha profuso e la voglia messa nel correre, nell'intensità. Bisogna anche complimentarsi con l'avversario oggi. È stata la partita difficile che avevamo previsto. Certo, alla fine siamo delusi".

Poi ha proseguito: "Proprio negli ultimi 20 minuti, in cui si notava che il nostro gioco si stava sviluppando meglio non abbiamo preso le decisioni migliori nelle giocate. Oggi non siamo stati abbastanza bravi. Bisogna essere onesti. Questo deve essere elaborato e poi si va avanti".

Poi ancora sulla propria delusione: "Se sono deluso? Sì, certo che sono deluso. Avremmo voluto vincere oggi. Ma ci sono mancate un po' di cose. Penso che siamo abbastanza autocritici anche su questo. Ma può succedere. Si è già notato che il GAK aveva un solo giocatore nazionale. Sono stati in grado di allenarsi relativamente a pieno durante la sosta, se sono ben informato. Questa non dovrebbe essere una scusa, avevamo comunque abbastanza qualità in campo per vincere la partita. Per questo devi essere al 100%. Non lo eravamo oggi nei momenti decisivi".

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