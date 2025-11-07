Rangers, Rohl rende merito alla Roma: "Complimenti a loro, nel complesso hanno meritato"

Serata amara per i Rangers, battuti 2-0 dalla Roma a Ibrox nella quarta giornata della fase campionato della UEFA Europa League. Al termine del match, il tecnico Danny Röhl ha analizzato la prestazione ai microfoni di TNT Sports, riconoscendo la superiorità degli avversari ma sottolineando anche gli aspetti positivi mostrati dalla sua squadra: "Complimenti alla Roma, ha giocato con grande esperienza. Nel primo tempo non c’è stata molta differenza, ma loro sono stati cinici nelle due occasioni avute. All’intervallo abbiamo cambiato qualcosa per creare più pressione sul pallone e fino al 75° minuto siamo rimasti in partita. Nel complesso, hanno meritato la vittoria: hanno fatto molte cose nel modo giusto".

Röhl ha poi commentato il gol subito su calcio piazzato che ha sbloccato la gara: "Ne avevamo parlato già questa mattina. Sapevamo che sul primo palo caricano sempre tanti uomini. In partite del genere è fondamentale essere pronti sulle palle inattive, e su questo dobbiamo lavorare. In alcuni momenti non siamo stati abbastanza concentrati. Dobbiamo fare piccoli passi avanti e ora la nostra attenzione è rivolta a domenica, per cercare di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato".

Infine, l’allenatore tedesco ha sottolineato l’importanza dei dettagli a questo livello: "In Europa League contano i particolari, le piccole cose. Per battere una squadra che è ai vertici della Serie A bisogna fare tutto alla perfezione. Non è facile, ma dobbiamo crescere in questo senso. Sto conoscendo sempre meglio i miei giocatori, e questo è un aspetto molto utile per il futuro".