Napoli, non solo De Bruyne. C'è attesa anche per le condizioni di David Neres
Il Napoli attende di conoscere l'entità dell'infortunio di Kevin De Bruyne, calciatore infortunatosi ieri sera durante il match contro l'Inter in occasione del calcio di rigore da lui stesso trasformato per l'1-0. Le prime sensazioni, in questo senso, non sembrano rassicuranti, col belga che potrebbe essersi procurato una lesione di alto grado al flessore della coscia.
Non solo De Bruyne però, visto che nel finale di partita è uscito per infortunio anche David Neres: il brasiliano fino a quel momento aveva giocato da centravanti, chiedendo il cambio al 38' della ripresa. Anche in questo caso c'è attesa per gli esami strumentali, col brasiliano che potrebbe saltare la prossima sfida contro il Lecce in programma martedì.
