Genoa, Masini dopo l'intervallo: "Continuiamo a pressare e portiamo a casa punti"
Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, ha parlato a DAZN nell'intervallo del match contro il Torino.
Buon atteggiamento: ora cosa serve?
"L'atteggiamento non è mai mancato. Ci siamo abbassato troppo dopo il gol, dobbiamo continuare a pressare alto e portare a casa punti".
