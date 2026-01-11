Sartori all'Euganeo per Padova-Modena: gli occhi del Bologna su Massolin

Il Bologna continua a muoversi con attenzione sul fronte dei giovani di prospettiva. Nel mirino dei rossoblù è finito Youri Massolin, trequartista classe 2002 che si è messo in evidenza nella prima parte di stagione con la maglia del Modena.

A testimoniare l’interesse concreto del club emiliano, come riferito da Sky Sport, c’è la presenza sugli spalti dell’Euganeo del direttore sportivo Giovanni Sartori, che ha seguito dal vivo la sfida tra Padova e Modena per osservare da vicino il talento francese. Arrivato in Italia la scorsa estate dal Francs Borains, Massolin vanta anche un passato nel Clermont e sta iniziando a ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano.

Nel corso della stagione il trequartista ha collezionato finora 11 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia, mettendo a referto un gol e un assist. Numeri che, uniti alle sue qualità tecniche, hanno attirato l’attenzione del Bologna, sempre molto attento ai profili giovani e in crescita. I riflettori dei rossoblù sono accesi.