Sassuolo, a Cagliari 3 punti per sognare. Avanti con i piedi per terra ma senza freni

Tredici punti dopo 9 giornate, una media di 1,44 punti a partita per il Sassuolo che ora è nella parte sinistra della classifica e se dovesse mantenere questa media chiuderebbe a oltre 50 punti. I tre punti di Cagliari sono fondamentali per il cammino dei neroverdi che da neopromossa stanno viaggiando a ritmi alti, hanno gli stessi punti dell'Atalanta e sono a -2 dalla Juventus. Non era semplice uscire indenni dalle sfide contro il Cagliari e lo raccontano i precedenti: l'ultima vittoria contro i sardi addirittura nel 2019, c'era De Zerbi in panchina.

La rivincita dei neroverdi

Il Sassuolo si è preso una rivincita contro la squadra che un anno e mezzo fa la condannò aritmeticamente alla retrocessione in Serie B. E lo ha fatto con una prova gagliarda, da squadra matura e consapevole dei proprie mezzi, sapendo soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire e sfruttando le occasioni al momento propizio, proseguendo sulla scia delle gare con Udinese, Verona e Lecce, altre rivali salvezza con cui sono arrivati 7 punti. Solo la Cremonese è riuscita a fare bottino pieno, ma alla seconda giornata quando il Sassuolo si stava assemblando.

Volare basso ma continuando a sognare

Avanti con i piedi per terra ma senza freni. È lo stesso Fabio Grosso a indicare la via dopo il 2-1 di Cagliari: "Sappiamo cosa vogliamo, poi non ci mettiamo i freni da soli ma conosciamo le insidie del campionato, rimaniamo con i piedi per terra e mettiamo fieno in cascina per i momenti duri ma senza privarci di niente. Ogni partita è complicata, la bravura è riuscire a prepararle al massimo per cercare di ottenere il massimo". E pensare che il massimo è arrivato, per la seconda volta in stagione, senza Domenico Berardi in campo. In passato sarebbe stato (quasi) impensabile. Ora è davvero un altro Sassuolo.