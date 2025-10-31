Pinamonti fa 53 in Serie A e aspetta la sua occasione. Ora è diventato una certezza

In una campionato in cui le prime punte fanno fatica a segnare, in particolare quelle italiane, ce n'è una di cui si parla sempre molto poco che però ha toccato quota 3 centri proprio ieri sera. Andrea Pinamonti ha ormai 26 anni e ha raggiunto una maturità tale che definirlo una sorpresa o una scommessa sarebbe riduttivo, visto che vanta 242 presenze e 59 gol tra i professionisti, di cui 53 in Serie A, 4 in Coppa Italia e 2 con l'Under 21.

Il classe '99 è andato in doppia cifra di gol in Italia per ben 3 volte e questa con il Sassuolo può essere la stagione della definitiva consacrazione. Quasi mai preso in considerazione per la Nazionale, con cui ha collezionato un solo gettone, è il centravanti azzurro più prolifico del torneo dopo Bonazzoli della Cremonese e ha lo stesso numero di reti realizzate di Thuram, Lautaro Martinez e Vlahovic, più di Dovbyk, Kean, Castellanos, Hojlund, Gimenez e Scamacca.

Fare confronti dopo così poche partite è ovviamente poco indicativo, ma è lecito chiedersi se la maglia di una medio-piccola cominci effettivamente a stare un po' stretta a Pinamonti. E se il Bournemouth, adesso secondo in Premier League, ha spinto tanto negli ultimi giorni di mercato per acquistarlo, un motivo ci sarà. Il baby prodigio trentino del vivaio dell'Inter ora è cresciuto ed è diventato una certezza.