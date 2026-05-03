Sassuolo, Berardi: "Contro il Milan sono fortunato. Grosso un valore aggiunto"

Dopo la sfida tra Sassuolo e Milan, ai microfoni di Dazn ha parlato l'attaccante neroverde Domenico Berardi: ”Sicuramente sono diventato più vecchio in questi anni, ma contro il Milan ho sempre fatto gol e ho avuto fortuna. Ci sono riuscito anche oggi, quando vedo rossonero mi va bene. Abbiamo fatto una grande partita, oltre al gol sono contento per la prestazione della squadra contro un gruppo forte. Quest'anno stiamo dando il meglio di noi stessi, vogliamo chiudere nel migliore dei modi”.

Su Grosso: "Il mister ci tiene tutti sul pezzo, non è facile gestire 30-31 ragazzi. È stato bravo in questo, ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Ama tenere il gruppo compatto, senza correre rischi, però, quando abbiamo la palla sappiamo giocare e lo abbiamo dimostrato. Stiamo migliorando partita dopo partita".