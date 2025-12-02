Sassuolo, Berardi ko: Grosso pensa al sostituto, si scalda Volpato ma anche altre due opzioni

Tegola non da poco per il Sassuolo. I neroverdi hanno perso per infortunio Domenico Berardi. Il numero 10 si è fermato venerdì sera nel match del "Sinigaglia" perso 2-0 contro il Como. Gli esami a cui si è sottoposto in questi giorni hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra con il giocatore che ha iniziato il percorso riabilitativo. I tempi di recupero non saranno brevi e le prossime settimane saranno decisive per capire i progressi da questo ko.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si parla almeno di un paio di mesi con Fabio Grosso che dovrà rinunciare al suo capitano fino all'anno nuovo. Tempi di recupero più lunghi del previsto o meglio di quelli di cui aveva parlato Sky ieri, un paio di settimane. Una situazione da valutare quella di Berardi che ha ritrovato quest'anno la Serie A con il Sassuolo dopo un anno di assenza ma ora dovrà per forza rimanere ai box dopo questo brutto stop muscolare.

Il tecnico neroverde ora dovrà trovare un sostituito da inserire nella sua scacchiera. Sempre secondo quanto scriva il quotidiano sportivo, uno dei papabili sarebbe Cristian Volpato ma potrebbe anche decidere di adattare Fadera o Pierini a destra.