Sassuolo, Berardi: "Parlano di Scansuolo, ma non ci interessa. Italia sempre nel cuore"

L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus finita 1-1 e valevole per la 30^ giornata di Serie A.

Che risposta è?

"Ogni partita cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. La genta parla troppo: Scansuolo... ma a noi non ci interessa. Delle volte centriamo il risultato e delle volte no: oggi ci siamo riusciti e siamo contenti della partita che abbiamo fatto".

Obiettivo 50 punti?

"Assolutamente. ogni volta che scendiamo in campo pensiamo ai 3 punti, poi ci sono gli avversari. Vogliamo arrivare a 50 punti, anche di più. In ogni caso, stiamo facendo un ottimo campionato".

Un in bocca al lupo all'Italia?

"Saranno due partite non semplici, però sono convinto che i ragazzi daranno tutto per andare ai Mondiali. La maglia azzurra? Ce l'ho sempre nel cuore e daàr sempre il massimo".