Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"

Parlando ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla discesa in campo contro il Torino, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali analizza il momento della squadra: "Noi giochiamo contro una squadra forte, perché il Torino dal mio punto di vista non rispecchia i punti che ha in classifica. Sarà una bella gara. Il Torino è una squadra forte e ha un allenatore che tra gli italiani è uno dei più bravi. Mi dispiace che sia stato esonerato Vagnati, che è un direttore sportivo di grande livello. Ma fa parte del nostro sistema e del nostro mondo“.

Su Grosso ha detto: “Con il mister c’è un legame particolare. Penso che sia un allenatore di grande prospettive, è super preparato, bravo sul campo e come gestore“.

Uno sguardo al futuro, e quindi al calciomercato invernale: “Sappiamo che avremo delle richieste per alcuni giocatori, la nostra idea è quella di mantenere questa rosa fino alla fine della stagione. Poi dopo faremo le giuste valutazioni. Al tempo stesso, se crediamo che occorra qualcosa per poterci migliorare e ci saranno delle opportunità, penso che le coglieremo. Muharemović? Non solo lui, ma abbiamo anche qualcun altro. Ci stanno arrivando delle richieste, siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere. Muharemović sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva. È inutile nascondersi, chiaramente arriveranno, ma fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club. È questo quello per cui lavoriamo quotidianamente. Assieme a Muharemović c’è qualche altro ragazzo, ma questo ci fa solo piacere, non ci preoccupa. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti. Per il giocatore ambire a un grande club (non perché il Sassuolo non lo sia), ma anche per la nostra società portare avanti quelli che sono i nostri valori e i progetti della nostra proprietà“.

Chiosa finale sugli obiettivi della squadra: “L’obiettivo principale è sicuramente la permanenza in Serie A. Rimanerci è difficile, prima portiamo a casa questo risultato, poi quando saremo salvi, avremo modo di divertirci. Il calcio è divertimento e passione e dobbiamo cercare di pensare anche a questo. L’obiettivo è quello di far bene e di continuare“.