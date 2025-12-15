Sassuolo, Carnevali su Berardi: "Fossi un club importante penserei di comprarlo, è un campione"

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:53Serie A
Yvonne Alessandro

Di ritorno in Serie A dopo un anno di lontananza e di "castigo" in cadetteria, il Sassuolo è tornato subito a ruggire con Fabio Grosso in panchina e sempre con il direttore sportivo Giovanni Carnevali a muovere i fili del mercato. Proprio quest'ultimo, intervistato da GR Parlamento, nel corso di 'La Politica nel Pallone', ha parlato del futuro di Domenico Berardi.

Cresciuto nelle giovanili del club emiliano e diventato col tempo un emblema, in estate ha firmato un contratto fino al 2029 e il dirigente della società non nega la propria soddisfazione: "Se può rimanere a vita qui? Io ho sempre sperato che Berardi potesse continuare la sua carriera in questa società, nel Sassuolo, e ne sono ben felice", ha esordito. "Io mi sento di dire questo: se oggi fossi in un club importante penserei di acquistare Berardi perché è un campione. Per cui, al di là dell'età, penso sia nel momento migliore".

Al momento però 'Mimmo' è incatenato in infermeria per uno stiramento alla coscia e tornerà solamente nel 2026: "Stiamo facendo bene anche senza di lui ma perché come sapete non è tante volte il giocatore che fa la differenza ma è la squadra. Se c'è una squadra ben organizzata ben venga avere Berardi sempre, ma se non ce l'hai riesce anche tante volte a fare diversamente". E infatti il piano B mister Grosso lo ha adottato: "Tutto sommato abbiamo avuto la possibilità di lanciare Volpato, che è un ragazzo del 2003, giovane, di grande prospettiva e sono convinto che anche lui potrà fare una carriera importante".

