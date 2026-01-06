Sassuolo, Carnevali: "Non cediamo Muharemovic a gennaio. Contatti già con molti club"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Juventus. Di seguito le sue parole.

Muharemovic che valore ha?

"Il valore dipende da chi te lo richiede. A gennaio non lo cederemo, abbiamo avuto contatti con più club, il valore è alto, ma deve dimostrarlo lui. L'asticella è alta".

Giocando con la Juventus può aumentare l'asticella del Sassuolo?

"giocare partite come queste è il top. E' una delle ennesime prove che ci capita, lo stadio è pieno, ci sono tutti i presupposti per una bella partita. Se il risultato dovesse premiarci vorrà dire che l'obiettivo sarà diverso, per ora è la salvezza. Berardi ne avrà per una decina di giorni, esattamente come Volpato".

Aggiungerete qualcosa a gennaio?

"Non vogliamo cedere i giocatori più importanti, se c'è la possibilità di rinforzarci lo faremo, ma prediligeremo i giovani come facciamo sempre".