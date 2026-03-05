Carnevali sul caso Bastoni: "In queste situazioni bisogna intervenire anche sugli atleti"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, commentando così l'attualità neroverde: "Siamo felici della vittoria contro l'Atalanta, è stato un grande risultato. Ottenere un successo all'andata e al ritorno è stato motivo di orgoglio, soprattutto perché abbiamo giocato per 75 minuti in 10 uomini. Complimenti alla squadra, ho potuto notare la forza del gruppo, i calciatori hanno lottato l'uno per l'altro per qualcosa di importante".

Si aspettava questo rendimento?

"Nel momento in cui vai ad affrontare la Serie A sappiamo quante difficoltà ci possano essere. Nel momento in cui risali dalla B sai le problematiche che esistono, il campionato è ancora lungo, siamo in una buona posizione e questo ci può aiutare a chiudere il campionato nella maniera migliore. Il nostro obiettivo è sempre stata la salvezza, se ci arriviamo presto è un bene perché nelle restanti giornate possiamo divertirci".

Si parla poco di Grosso, finirà anche lui nel valzer delle panchine in estate?

"È un elemento importantissimo per la nostra crescita. Già dall'anno scorso ha saputo valorizzare i nostri ragazzi, migliorandoli e grande merito per i risultati va a lui e ai miei collaboratori. Onestamente, al di là di noi, metto sempre al primo posto la proprietà. Ne abbiamo una straordinaria come la famiglia Squinzi, italiana e vecchio stampo. Purtroppo ce ne sono sempre meno, ma ci permettono di lavorare, di programmare e di far sì che possiamo ottenere risultati sportivi ed economici. Diventa sempre più complicato quando si parla di sostenibilità oggi nel calcio. Abbiamo ragazzi giovani che stanno crescendo, perché la nostra politica è sempre basata sui giovani e italiani".

Un peccato è vedere lo stadio sempre quasi vuoto.

"Abbiamo uno stadio di proprietà che è un gioiello, ha ospitato grandi eventi come la Nazionale, l'Europeo Under 21... È riconosciuto dall'UEFA tra i più belli, ma è anche vero che siamo distanti 30-40 minuti da Reggio Emilia e siamo una città piccola, con 40mila abitanti. Abbiamo 7mila abitanti, la proporzione è elevata, però… Stiamo crescendo in modo importante sui giovani e sui ragazzi, ci fa ben sperare per riempire di più lo stadio, che ora riusciamo a rendere tutto esaurito solo contro le big, quando i tifosi sono degli altri e mai i nostri. Siamo abituati a giocare fuori casa quasi sempre".

Qual è il suo pensiero sul VAR?

"La cosa principale che mi è dispiaciuta è vedere questo accanimento nei confronti degli arbitri, soprattutto da parte di alcuni club importanti, queste lamentele… Credo sia esagerato totalmente, gli arbitri hanno fatto degli errori, chissà quanti ne fanno i giocatori e i dirigenti… Non è giusto questo accanimento, ma va migliorato il VAR, che deve entrare soltanto in merito in occasioni proprio evidenti, dove ci sono errori evidenti. Devono essere gli arbitri i protagonisti, devono decidere loro, il gioco deve essere più scorrevole, più divertente. Certo, quando succede qualcosa bisogna porre rimedio, sennò che stanno lì a fare. Quando succedono cose come quella di Bastoni, che ha fatto un errore, bisogna intervenire anche sugli atleti stessi".

Il matrimonio tra Sassuolo e Carnevali è inscalfibile?

"Ho la fortuna di lavorare in un grande club con una grande proprietà. Tutti abbiamo ambizioni, prima di fare altre scelte però devo pensarci 1000 volte. Quello che succederà lo vedremo".