Roma, Gasperini: "Classifica allungata e noi siamo dentro: è significativo a 2 dal giro di boa"

"E' una vittoria pesante, ottenuta dopo una mezz'ora in giocata in maniera davvero buona. Tre punti importanti, in una classifica che si allunga un po' e in cui noi siamo dentro". Questa l'analisi di Gian Piero Gasperini ai microfoni ufficiali della Roma, nel post partita del posticipo della 17^ giornata di Serie A vinto 3-1 all'Olimpico contro il Genoa grazie alle reti di Matias Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson.

Un blocco di cinque squadre si sta un po' staccando.

"Sì, siamo cinque ma anche Bologna e Como sono dentro. Però rispetto ad altre nel resto della classifica abbiamo un buon vantaggio. E a due giornate dalla fine del girone di andata è certamente significativo".

Sensazioni particolari per il ritorno a Bergamo alla prossima?

"Sicuramente sì, ma adesso penso ad una partita sicuramente difficile, perché l'Atalanta è una squadra forte, completa nell'organico. Noi abbiamo un po' di acciacchi che dovremo risolvere in questi giorni per presentarsi al meglio all'appuntamento".