Genoa, all'Olimpico la partita dura solo mezz'ora: e la classifica torna a preoccupare

Un primo tempo horror. Una ripresa dove la Roma di Gasperini controlla un Genoa quasi mai pericoloso. La sfida dell'Olimpico contro i giallorossi dura soltanto poco più di mezz'ora con i padroni di casa che sfruttano le disattenzione di un Grifone di fatto mai in partita. Eppure i segnali arrivati dai primi minuti erano incoraggianti ma al primo errore i rossoblù si squagliano come neve al sole e capitolano altre due volte con il match che di fatto si conclude al minuto numero 31 con il gol di Ferguson.

Poche luci nel buio dell'Olimpico

Di Ekhator l'unica luce. Il giovane attaccante prodotto della Cantera va a segno nei minuti finali quando però la partita era già ampiamente agli archivi. Una prestazione che non va giù a mister Daniele De Rossi, accolto con il giusto tributo dal suo (non sarai mai ex) pubblico: "Ci siamo ammosciati - ha sottolineato in conferenza -. Primo tempo brutto, neanche mi ricordavo i primi 10 minuti. Gli errori si fanno, ma poi serve una reazione".

Il 3 gennaio lo scontro diretto con il Pisa

Adesso, alla luce anche delle vittorie delle concorrenti, la classifica torna a preoccupare. L'obiettivo di Vasquez e compagni è sempre stato la salvezza, anche quando sono arrivate le vittorie contro Sassuolo, Hellas e Udinese, ma la distanza dagli scaligeri terzultimi adesso è di solo due lunghezze. Diventa di vitale importanza la gara contro il Pisa dell'ex Gilardino del 3 gennaio. Per portare un po' di ossigeno nei polmoni rossoblù.