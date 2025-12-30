Inter, sorrisi ad Appiano: due buone notizie per Chivu in vista della partita col Bologna

La settimana dell’Inter è ripartita con segnali incoraggianti ad Appiano Gentile, dove ieri i nerazzurri si sono ritrovati per iniziare la preparazione alla sfida contro il Bologna. Un clima disteso e positivo, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, non soltanto per la vittoria di prestigio ottenuta contro l’Atalanta, ma soprattutto per le buone notizie arrivate dall’infermeria.

Il dato più rilevante riguarda il rientro in gruppo di Francesco Acerbi. Il difensore, fermo dallo scorso 9 dicembre dopo il problema muscolare accusato nel match di Champions League contro il Liverpool, ha ripreso ad allenarsi con i compagni e punta ora alla convocazione per la gara di domenica. La sua presenza contro il Bologna dipenderà dall’andamento dei prossimi allenamenti, ma le sensazioni sono positive e lo staff confida in una settimana senza intoppi.

Nel frattempo, l’Inter può sorridere anche per le risposte offerte dal reparto arretrato nelle ultime uscite. In particolare, le prestazioni di Manuel Akanji hanno garantito solidità e affidabilità alla linea difensiva, colmando al meglio l’assenza di Acerbi e confermandosi un innesto prezioso nelle rotazioni nerazzurre. Con il ritorno graduale dei titolari e una difesa che continua a dare certezze, l’Inter guarda alla prossima sfida con rinnovata fiducia, consapevole che il momento della stagione richiede continuità, attenzione e la capacità di capitalizzare ogni dettaglio.