Lookman sa di essere all'ultimo miglio con l'Atalanta. Forse ancora sei mesi

Ademola Lookman sa di essere all'ultimo miglio della sua esperienza con l'Atalanta. Perché il nigeriano, dopo due estati, avrà la possibilità di salutare in un modo oppure nell'altro (con l'articolo 17, ma sarebbe davvero solo un'ultima spiaggia) e gli stessi nerazzurri difficilmente decideranno di tenerlo dopo quanto successo negli ultimi mesi. Servirà sì un'offerta congrua, ma adatta anche a chi ha un solo anno di contratto rimasto - e che quindi dopo dodici mesi si libererebbe a parametro zero - e con la netta idea di volere cambiare posto di lavoro.

"Il futuro? Spero sia grande e splendente, sono positivo e penso positivamente alle cose, sempre. Credo di avere un grande futuro davanti a me, puoi pensare a cosa sta per arrivare ma l’importante è ora e come posso essere la migliore versione di me attualmente”, ha detto in un'intervista a ONSport, canale egiziano, con la Coppa d'Africa come sfondo.

Ma non è detto che non possa salutare anche a gennaio. La proposta, qui sì, dovrebbe davvero essere alta, intorno ai 30-35 milioni di euro. Il Galatasaray aveva prospettato un tentativo ma per ora ha altre mira, dalla Premier qualcuno si è interessato ma per ora siamo ancora alla fase embrionale. Così bisogna fare una scelta: con Lookman per qualche mese e guadagnare (molto) meno a giugno oppure provare subito a sostituirlo, andando più avanti in Champions e sperando di vincere la Coppa Italia?