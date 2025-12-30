Focus TMW Stato di forma: primo il Milan, poi altre tre big! Bologna nelle retrovie, Pisa ultimo

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio c'è il Milan di Massimiliano Allegri. Al secondo posto ci sono tre squadre che hanno conquistato quattro successi e incassato una sconfitta in questo lasso di tempo: Inter, Napoli e Juventus. Distaccate tutte le altre: a quota 9 punti ecco il Como, l'Atalanta e il Parma con quest'ultima che è squadra alle prese col momento migliore della sua stagione.

In negativo spiccano le squadre toscane, entrambe in fondo alla classifica. Ultimo il Pisa con un solo pareggio nelle ultime cinque, poi la Fiorentina con una sola vittoria. Male anche il Bologna di Vincenzo Italiano che in questo mese di dicembre non ha mai vinto: cinque punti nelle ultime cinque gare proprio come il Sassuolo di Fabio Grosso contro cui ha pareggiato nel turno di campionato andato in archivio ieri sera. Di seguito il dato squadra per squadra.

Milan 13 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Inter 12 punti

Napoli 12 punti

Juventus 12 punti

Como 9 punti

Atalanta 9 punti

Parma 9 punti

Cremonese 7 punti

Cagliari 7 punti

Udinese 7 punti

Roma 6 punti

Lazio 6 punti

Torino 6 punti

Hellas Verona 6 punti

Genoa 6 punti

Lecce 6 punti

Bologna 5 punti

Sassuolo 5 punti

Fiorentina 3 punti

Pisa 1 punto