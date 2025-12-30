Stato di forma: primo il Milan, poi altre tre big! Bologna nelle retrovie, Pisa ultimo
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio c'è il Milan di Massimiliano Allegri. Al secondo posto ci sono tre squadre che hanno conquistato quattro successi e incassato una sconfitta in questo lasso di tempo: Inter, Napoli e Juventus. Distaccate tutte le altre: a quota 9 punti ecco il Como, l'Atalanta e il Parma con quest'ultima che è squadra alle prese col momento migliore della sua stagione.
In negativo spiccano le squadre toscane, entrambe in fondo alla classifica. Ultimo il Pisa con un solo pareggio nelle ultime cinque, poi la Fiorentina con una sola vittoria. Male anche il Bologna di Vincenzo Italiano che in questo mese di dicembre non ha mai vinto: cinque punti nelle ultime cinque gare proprio come il Sassuolo di Fabio Grosso contro cui ha pareggiato nel turno di campionato andato in archivio ieri sera. Di seguito il dato squadra per squadra.
Milan 13 punti nelle ultime cinque gare di campionato
Inter 12 punti
Napoli 12 punti
Juventus 12 punti
Como 9 punti
Atalanta 9 punti
Parma 9 punti
Cremonese 7 punti
Cagliari 7 punti
Udinese 7 punti
Roma 6 punti
Lazio 6 punti
Torino 6 punti
Hellas Verona 6 punti
Genoa 6 punti
Lecce 6 punti
Bologna 5 punti
Sassuolo 5 punti
Fiorentina 3 punti
Pisa 1 punto
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.