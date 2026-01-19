Sassuolo, Cheddira pronto a firmare con il Lecce: manca l'ultimo sì dei neroverdi
Il Lecce risponde subito al ko di Camarda, che dovrà stare fuori a lungo a causa del grave problema alla spalla. I salentini hanno infatti raggiunto l’accordo con il Napoli per Walid Cheddira, attaccante che ha trascorso la prima parte di stagione in prestito al Sassuolo, e attendono proprio solo l’ultimo via libera dei neroverdi, atteso per domani, rivela Sky Sport.
In Emilia-Romagna il marocchino ha giocato 17 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno un solo gol – contro l’Inter alla 4ª giornata di campionato.
